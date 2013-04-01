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Сергей Лазарев скрывал более 2-х лет, что у него есть сын

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В сети появились фотографии певца с ребенком. Они вместе посещали один из храмов в Москве.

Недавно стало известно, что у звезды Евровидения-2016 есть сын. И мало того, маленькому Лазареву уже 2, 5 года. Об этом сообщает Life.


Как выяснилось, 33-ленему артисту удавалось скрывать от своих поклонников сына и девушку около трех лет. Ребенка Сергея Лазарева зовут Никита, а вот кто та девушка, что подарила ему наследника – неизвестно. Замечено было, что музыкант со своим сыном за руку выходил из московского храма. Затем они пошли в машину. Сережа радостно играл со своим чадом и усадил его в автомобиль.


Сам Лазарев подтвердил, что у него есть сын, который родился в 2014 году. До недавнего времени их ни разу не видели вместе. Впрочем, это было сознательным решением артиста, поскольку он уже говорил, что не хотел бы предавать огласке личную жизнь.

Видео: youtube, Сергей Лазарев

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Категории: Лента новостей Новости России Новости шоу-бизнеса

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