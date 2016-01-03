Сергей Карякин выиграл "Дакар" в зачёте квадроциклов на "Ямахе"

Сегодня, 14 января 2017 года стало известно, что российский гонщик Сергей Карякин занял первое место на "Дакаре" в зачёте квадроциклов

Поздравляем, Россия! Заключительный этап ралли-марафона "Дакар" прошел в эту субботу между аргентинскими городами Рио-Куарто и Буэнос-Айрес. Победу на нем одержал Игнасио Касале ("Ямаха"). Вторым был Даниэль Домашевски ("Хонда"), Пабло Копетти ("Ямаха") — третьим. Карякин показал на спецучастке восьмой результат. Однако благодаря большому преимуществу в генеральной классификации остался лидером. Второе место по итогам ралли занял чилиец Касале, третье — аргентинец Копетти.

Для Сергея Карякина, который выступает на "Дакаре" с 2014 года, эта победа стала первой в карьере. В прошлом году ему удалось занять только четвёртое место.

Видео: YouTUbe, aTodaMarchaARG