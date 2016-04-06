Сергей Глазьев: мы хотим строить евразийскую интеграцию вместе с Евросоюзом

Советник президента РФ Сергей Глазьев считает, что предложение Владимира Путина о едином торговом пространстве от Лиссабона до Владивостока остается в силе.

Академик РАН и советник президента России Сергей Глазьев оценил текущее состояние торгово-экономических отношений России и Евросоюза. В интервью каналу Piter.TV эксперт рассказал, что ЕС остается нашим крупнейшим партнером. Однако политическая зависимость от Вашингтонаипозиция руководства Евросоюза тормозит развитие совместных проектов. В этом Сергей Глазьев признался нашим корреспондентам во время конференции "Один пояс - один путь", прошедшей в Петербурге при поддержке Российско-Китайского бизнес-парка.

"В свое время, когда я отвечал в правительстве за внешнеэкономическую деятельность, мы подписали с Европейским союзом соглашение о всеобъемлющем партнерстве. Полагалось, что уже к 2008 году мы выйдем на зону свободной торговли, однако этого не произошло. Как человек, который этим профессионально занимался, могу сказать, что вина - не на нашей стороне. Изначально наши европейские партнеры не хотели открывать свои рынки. Россия и Украина остаются странами, которые потеряли от торговли с ЕС из-за огромного количества антидемпинговых пошлин и других протекционистских барьеров", - заявил наш собеседник.

Сергей Глазьев напомнил, что сразу после распада СССР Евросоюз ввел пошлины на ключевые экспортные товары из России. Например, товары химико-металлургической промышленности были обложены налогами на миллиарды долларов. По мнению академика, даже после вступления РФ в ВТО ничего не изменилось. Несмотря на это, даже во время политического кризиса, Россия ищет пути сотрудничества с Европой. Так, Сергей Глазьев признает, что Москва хочет строить Большой Евразийское партнерство вместе с Брюсселем.

Предложение Владимира Путина о формировании единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока практически осталось без ответа. Сейчас мы убедились еще в том, что европейские страны лишены торговой и политической самостоятельности. Они послушно следуют в кильватере Вашингтона и против нас ведут войну санкций. Наша позиция остается открытой. Концепция президента Путина о Большом Евразийском партнерстве жива. Нет сомнений, что Евросоюз - наш важнейший и крупнейших торговый партнер.И мы хотели бы строить большую евразийскую интеграцию вместе, общими силами на всем материке, - говорит Глазьев.