Специально для Фурсенко в "Зените" создали новый пост

Совет директоров "Зенита" выбрал Сергей Фурсенко на новосозданную должность, объединяющую в себе председателя правления клуба и президента.

В футбольном клубе "Зенит" кадровые перестановки в правлении. Совет директоров бело-голубых решил объединить председателя правления клуба и президента в одну должность. На эту должность единогласным решением выдвинули Сергея Фурсенко.

Новый исполнительный орган в клубе решили создать для того, чтобы команда могла достигать высоких результатов. Также на новоизбранного президента лягут обязанности по улучшению функционала клуба.

– До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО "ФК Зенит" Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении, – написали в пресс-службе клуба.

Фото: пресс-служба "Зенита"