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Группа "Серебро" призналась в любви к сахарным трубочкам

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На отгремевшем и отзвучащем Золотом Граммофоне 2016 года группа "Серебро" рассказала о своих ощущениях сцены и о любимых деликатесах "по-питерски".

Девушки, выходя на сцену в своих необычных и иногда достаточно откровенных платьях, подогревают публику не только своими костюмами, но и подачей, которую они отправляют зрителю: 

 "У нас на сцене всегда тепло. Даже жарко. Понимаете, когда внутри все горит, вокруг все плавится.  У нас всегда происходит на сцене обмен энергиями с теми, кто сидит и смотрит. И с друг другом. Поэтому, я считаю, что творится волшебство".

Екатерина , Оля и Полина оказывается достаточно знакомы с нашим городом и уже имеют свои облюбованные местечки. А еще, Северная столица притягивает музыкальных сладкоежек своими сладостями:

"Мы достаточно неплохо знаем Питер, когда приезжаем на гастроли или по каким-то делам, мы никогда не сидим в гостинице, мы всегда на улице. И еще, у вас есть самое наше любимое мороженое, которое называется  хрустик. Мы его называем "Хрустик", а оно называется "Сахарная трубочка".

 

Видео: Pitertv

Шекер Аскералиева, Михаил Половинчук,

Дарья Молчанова, Анастасия Усцова

Теги: золотой граммофон , серебро
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости шоу-бизнеса России

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