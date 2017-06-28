Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 18:48
0
Shdaria
274
Код вставки плеера

На видео попал момент смертельного ДТП на трассе СПБ-Выборг

0
 
 

На трассе СПб-Выборг легковушка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло серьезное ДТП с Газелью.

 На трассе Санкт-Петербург - Выборг произошло смертельное ДТП. 

Водитель легковой машины выехал на встречную полосу и до последнего ехал по ней, в результате чего и произошло ДТП с Газелью. Причины действия пока неизвестны. Момент столкновения автомобиля с Газелью попал на видео. 

Очевиды рассказывают, несмотря на помощь сведетелей и прибывших служб, мужчина скончался на месте. Интересен тот факт, что водитель легковушки умер только через 5 минут после ДТП. 

Известно, что водитель второго автомобился госпитализирован.

Видео: Артем Кондратьев

Фото: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дтп петербург , дтп смертельное дтп , дтп спб , петербург новости , происшествия спб , трасса спб-выборг
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5