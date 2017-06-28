На видео попал момент смертельного ДТП на трассе СПБ-Выборг

На трассе Санкт-Петербург - Выборг произошло смертельное ДТП.
Водитель легковой машины выехал на встречную полосу и до последнего ехал по ней, в результате чего и произошло ДТП с Газелью. Причины действия пока неизвестны. Момент столкновения автомобиля с Газелью попал на видео.
Очевиды рассказывают, несмотря на помощь сведетелей и прибывших служб, мужчина скончался на месте. Интересен тот факт, что водитель легковушки умер только через 5 минут после ДТП.
Известно, что водитель второго автомобился госпитализирован.
Видео: Артем Кондратьев
Фото: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"