На видео попал момент смертельного ДТП на трассе СПБ-Выборг

На трассе СПб-Выборг легковушка выехала на встречную полосу, в результате чего произошло серьезное ДТП с Газелью.

На трассе Санкт-Петербург - Выборг произошло смертельное ДТП.

Водитель легковой машины выехал на встречную полосу и до последнего ехал по ней, в результате чего и произошло ДТП с Газелью. Причины действия пока неизвестны. Момент столкновения автомобиля с Газелью попал на видео.

Очевиды рассказывают, несмотря на помощь сведетелей и прибывших служб, мужчина скончался на месте. Интересен тот факт, что водитель легковушки умер только через 5 минут после ДТП.

Известно, что водитель второго автомобился госпитализирован.

Видео: Артем Кондратьев

Фото: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"