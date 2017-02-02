Семиклассница перепила пива и была госпитализирована с отравлением

Девочка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних

Накануне вечером, в среду, 1 февраля 2017 года, в Петербурге прохожие подобрали и передали в руки медиков совершенно пьяную школьницу, лежавшую у одного из торгово-развлекательных центров на Индустриальном проспекте. 12-летнюю школьницу в состоянии средней тяжести забрали в Детскую больницу №5.

Медики диагностировали у 12-летней семиклассницы острое отравление этанолом. Когда девочка пришла в себя, она сумела припомнить и рассказать врачам, что напилась пива в торговом центре. Уточнить количество выпитого девочка не смогла.

Как сообщается, после оказания медицинской помощи девочку вернули матери – отдали под расписку. Известно также, что девочка-подросток считается неблагополучной, состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних, и раньше уже попадала в поле зрения соответствующих органов.

Видео: архив