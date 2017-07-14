Семеро погибших при пожаре в ангаре в Колпино делали поребрики

Продолжается расследование уголовного дела о гибели людей на пожаре

Ангар, горевший в Колпинском районе Петербурга, был арендован под производство поребриков. Об этом стало известно 14 июля.

При разборе завалов после пожара в помещении нашли бытовку, в которой жили рабочие. На площади 10 квадратных метров стояли 8 кроватей. На семи из них и обнаружили погибших мужчин. Двое находились в Северной столице без регистрации.

Напомним, под утро четверга, 13 июля 2017 года, спасатели МЧС потушили страшный пожар на территории промзоны в Колпино. Там горел цельнометаллический ангар.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в половине четвертого часа утра. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Пожар был очень сильный, произошло обрушение кровли ангара.

Локализовать огонь сотрудники МЧС смогли через 15 минут, а в 04:56 пожар был полностью ликвидирован. После того как пожар был потушен, спасатели начали разбирать завалы. Внутри нашли трупы семи человек. Все они погибли на пожаре.

Видео: архив