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Семенович с жуткими руками сравнили с дояркой‍
Сегодня, 23:03
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Sheker
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Семенович с жуткими руками сравнили с дояркой‍

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Фанаты посоветовали Анне обратить внимание на дряблую кожу рук

 Анна Семенович на своей странице в Instagram выложила рекламный пост о косметике для волос. 

«Идеальный мэйк и хорошая фигура являются залогом успеха в 90 процентах случаев для каждой женщины. Мы должны помнить, что мы представляем прекрасный пол, ввиду чего нам необходимо быть всегда самыми красивыми. Я очень люблю своих визажистов и рекомендую их вам», - написала Анна Семенович на своей странице в Instagram.  

Поклонники певицы отметили, что Семенович сильно постарела за последнее время. Кто-то даже сравнил девушку с дояркой из-за сходства кистей Семенович с руками трудящихся женщин, отметив многочисленные морщины на ладонях.   

 

Фото:
Instagram: ann_semenovich

Теги: instagram , анна семенович
Категории: Новости шоу-бизнеса Культура Новости России Лента новостей

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