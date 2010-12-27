Семенович с жуткими руками сравнили с дояркой‍

Фанаты посоветовали Анне обратить внимание на дряблую кожу рук

Анна Семенович на своей странице в Instagram выложила рекламный пост о косметике для волос.

«Идеальный мэйк и хорошая фигура являются залогом успеха в 90 процентах случаев для каждой женщины. Мы должны помнить, что мы представляем прекрасный пол, ввиду чего нам необходимо быть всегда самыми красивыми. Я очень люблю своих визажистов и рекомендую их вам», - написала Анна Семенович на своей странице в Instagram.

Поклонники певицы отметили, что Семенович сильно постарела за последнее время. Кто-то даже сравнил девушку с дояркой из-за сходства кистей Семенович с руками трудящихся женщин, отметив многочисленные морщины на ладонях.

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Instagram: ann_semenovich