Семейное ралли является некой "профилактикой мозгов"

20 апреля на площадке Медиацентра Правительства Санкт-Петербурга состоялся круглый стол, посвященный правилам дорожного движения и состоянию аварийности на дорогах города. В ходе встречи мастер спорта по автоспорту рассказала о значимости таких мероприятий, как семейное ралли, которое стартует в Петербурге 6 мая.

Илона Накутис - спортсмен с большим стажем. За ее плечами множество чемпионатов и соревнований, которые принесли ей за 30 лет в автоспорте такие титулы и звания, как: мастер спорта, призер чемпионатов и кубков СССР и России по автоспорту, призер Чемпионата Европы по авторалли, чемпион России по ралли. Теперь, после окончания карьеры как спортсмен-гонщик, Илона занялась тренерской работой:

"Основная задача в процессе подготовке детей заключается именно в том, чтобы с юных лет им дать профессиональные знания и навыки в области управления автомобилем, и в области поведения на дорогах. Это было для меня очень важно. Постепенно это выросло в более крупные масштабы, и мы стали проводить соревнования, связанные именно с подростками и детьми, и с их родителями" – рассказывает мастер спорта.

Тренер объясняет, что все мы проходили этот тяжелый возраст с 12 до 18, а кто-то в нем даже и подзадержался. Возможно, кто-то и сейчас испытывает трудности в общении с ребенком. Спортсменка признается, что и для нее это был трудный период, и она считает, что общение между детьми и родителями становится особенно важным в эти моменты, а семейное ралли и обеспечивает этот контакт между семьей. К тому же, надо понимать, что автомобили стали неотъемлемой частью нашей жизни:

"Я вас уверяю, огромное количество людей очень сильно интересуется автомобильными мероприятиями. Автомобиль стал для нас не только средством передвижения, но и способом путешествий и так далее. Я как спортсмен раллист, а это совершенно другая каста людей - могу сразу это сказать, прекрасно понимаю опасности, которые встречаются человеку, управляющему автомобилем именно по дорогам общего пользования, в частности, по дорогам, которые за городом".

Илона поясняет, что с этим навыком, связанным с поведением на дорогах именно с ралли, с расчетами, с оценкой опасности, с планированием маршрута и так далее – мы все в той или иной степени связаны. Соответственно, обучение этому и привитие этого – дает огромное запас прочности и уверенности на дорогах на долгие-долгие годы.

Тренер рассказывает, что людей, которые вышли после такого обучения – много. Сейчас у нее занимается 30 с лишним ребят, которые пошли базовую подготовку в 2 года, и дальше занимаются факультативно. И конечно, всем хочется показать, чему они научились:

"А здесь как раз подключаются родители, и начинается обратная ситуация, когда родители слушаются детей, когда дети полностью просчитывают маршрут и демонстрируют свои знания, ведут свой экипаж к финишу. Естественно, там будут остановки, связанные с управлением автомобиля: мы пересаживаем детей на место родителей, надо добавить, что это происходит на закрытых территориях, не на дорогах общего пользования. Не знаю, в курсе ли вы, в России проводится первенство России среди юниоров по автомногоборью, очень крупное масштабное мероприятие, и там дети могут продемонстрировать свои навыки по вождению" – добавляет Илона Накутис.

Надо так же понимать, что дети - они как губки. На чистый лист кладется информация, и они принимают ее сразу же, с удовольствием. И школа такого вождения, конечно же, делает небольшой уклон в процессе работы на то, чтобы дети рассказывали своим родителям то, о чем им говорят на занятиях: а именно, учат их вождению по всем правилам и таким вещам, как пристегивание. Поэтому, семейное ралли – это не только один из способов объединения родителей и детей через любовь к автоспорту, но и своеобразная "профилактика мозгов", которая учит всех автолюбителей ответственному поведению на дорогах.

Видео: Piter.TV