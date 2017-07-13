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Семь человек погибли при пожаре на предприятии в Колпино

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К утру потушили пожар в цельнометаллическом ангаре в Колпино.

Под утро четверга, 13 июля 2017 года, спасатели МЧС потушили страшный пожар на территории промзоны в Колпино. Там горел цельнометаллический ангар. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в половине четвертого часа утра. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Пожар был очень сильный, произошло обрушение кровли ангара. 

Локализовать огонь сотрудники МЧС смогли через 15 минут, а в 04:56 пожар был полностью ликвидирован. После того как пожар был потушен, спасатели начали разбирать завалы. Внутри нашли трупы семи человек. Все они погибли на пожаре.

Обстоятельства происшествия выясняются. 

Семь человек погибли при пожаре на предприятии в КолпиноСемь человек погибли при пожаре на предприятии в Колпино

Видео: Управление информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Теги: колпино , петербург , погибшие на пожаре , пожар
Категории: Происшествия Новости СПб

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