Семь человек погибли при пожаре на предприятии в Колпино

К утру потушили пожар в цельнометаллическом ангаре в Колпино.

Под утро четверга, 13 июля 2017 года, спасатели МЧС потушили страшный пожар на территории промзоны в Колпино. Там горел цельнометаллический ангар.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в половине четвертого часа утра. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Пожар был очень сильный, произошло обрушение кровли ангара.

Локализовать огонь сотрудники МЧС смогли через 15 минут, а в 04:56 пожар был полностью ликвидирован. После того как пожар был потушен, спасатели начали разбирать завалы. Внутри нашли трупы семи человек. Все они погибли на пожаре.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: Управление информационного обеспечения деятельности МЧС России ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу