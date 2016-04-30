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Секс-туристы целую ночь пытали Сергея Зверева в южном отеле
Сегодня, 18:15
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Butenko
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Секс-туристы целую ночь пытали Сергея Зверева в южном отеле

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Сергей Зверев стал жертвой группы секс-туристов. Певец и стилист случайно попал в тур для любителей жесткого интима и провел горячую ночь в окружении незнакомых людей.

Российские СМИ сообщают о нелепой и горячей истории, в которую попал стилист и певец Сергей Зверев. По данным издания Woman`s style, россиянин случайно стал жертвой интернациональной группы секс-туристов. Певец отправился с ними в тур в одну из южных стран по путевке, подаренной друзьями. Однако никто из них не знал, что речь идет о специфическом туристическом маршруте для любителей оргий и прочих извращенцев. В итоге в первую же ночь в общем отеле туристы буквально пытали звезду, а звезда, разумеется, была "в шоке". 

Так, Зверев всю ночь не мог заснуть из-за того, что стены отеля "ходили ходуном", а из соседних комнат доносились стоны разгоряченных людей. С утра певец попросил переселить его в другой отель, и организаторы тура направили его в отель для пенсионеров. Сам россиянин от участия в групповых любовных актах отказался.
 
Фото: Сергей Зверев, Instagram
Теги: сергей зверев
Категории: Новости шоу-бизнеса России

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