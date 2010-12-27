Секретная служба США заинтересовалась Джонни Деппом после шутки про убийство Трампа

Известный актер на днях пошутил про убийство действующего президента Соединенных Штатов Америки.

Известный актер Джонни Депп пошутил об убийстве президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал на британском музыкальном фестивале Glastonbury.

"Можем пригласить Трампа? Нет-нет, вы совсем не понимаете. Я думаю, ему нужна помощь. Это будет в прессе, и это будет ужасно... Когда в последний раз актер убивал президента?", — передает РИА Новости слова актера, с которыми он обратился к публике. При этом Депп добавил, что не считает себя актером и что он зарабатывает на жизнь обманом.

В Белом доме заявили, что Трамп осуждает насилие и его огорчает, что такие люди как Депп не следуют примеру президента. Тем не менее словами актера уже заинтересовалась Секретная служба США.

Позднее Депп извинился за свое высказывание. Он сказал, что лишь хотел повеселиться, а не кому-то навредить.

Шутка Джонни Деппа была намеком на убийство Авраама Линкольна, шестнадцатого президента США. Он был убит в театре актером спектакля, который шел в тот момент на сцене.

Фото: entertainment.inquirer.net