Нико Баджио: создать образ зомби можно при помощи декоративной косметики

Итальянский мастер поделился секретами идеального киномакияжа. И рекомендовал начинающим визажистам увлечься историей.

В середине декабря Нико Баджио удивил петербуржцев и гостей города своим мастер-классом. Итальянский визажист рассказал, как сделать совершенный макияж для телевидения, и почему для образа зомби достаточно обычной косметички. Хотя мастер и подчеркнул, что создание грима – дело сложное и трудоемкое. "В этом смысле работа make-up artist’a проще работы киногримёра. – рассказывает итальянец. – Создавая макияж для модели, важно обрамить ее красоту, а для актрисы – выделить ее характер. Любой гримёр сможет выполнить работу make-up artist’a, но не наоборот". Впрочем, базовые навыки киномакияжа и грима доступны всем. К примеру, для создания образа зомби понадобятся: тональная основа, фиолетовые тени, нанесенные под глаза, мастика, разведенная в геле для волос, рваные бумажные салфетки и косметический силикон, маникюрные ножницы, черный карандаш и красная помада. Нико Баджио сделал из звезды сериала "Два отца и два сына" Максима Студеновского настоящего монстра при помощи декоративной косметики.



Особое внимание Нико Баджио обратил на безупречность макияжа, поскольку на телеэкране нет фотошопа, любое несовершенство кожи будет заметно. Именно поэтому визажисты работают как с мужчинами, так и с женщинами. Однако при работе с сильным полом на первый план выходит естественность. Принцип макияжа несложный: прайм, завивка ресниц, придание формы бровям и ее фиксация гелем, затем корректор и тональное средство. Далее макияж необходимо закрепить прозрачной пудрой, придать цвета ресницам. ВВ-пудра и бальзам для губ завершат образ.

Кроме обучения киномакияжу итальянец поделился историей своего успеха: "После окончания школы изящных искусств, я работал сценографом в кино в Риме, затем – костюмером и визажистом в киноиндустрии в Милане, а после – визажистом на государственном итальянском канале RAI". Хотя Нико и отмечает, что сегодня в этой сфере очень высокая конкуренция. Если хотите узнать секрет совершенного макияжа, изучайте историю, считает итальянец: "Сходите в Эрмитаж, начните с великих мастеров света и тени – Рембрандта и Караваджо. Изучайте моду на мэйкап в разные эпохи по произведениям искусства".

Ранее мы писали, что визажист Карло Конкато поделился секретами создания идеального Extreme Beauty макияжа.

Фотографии: Ольга Ларцева