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Нико Баджио: создать образ зомби можно при помощи декоративной косметики
Сегодня, 13:14
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Ustsova
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Нико Баджио: создать образ зомби можно при помощи декоративной косметики

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Итальянский мастер поделился секретами идеального киномакияжа. И рекомендовал начинающим визажистам увлечься историей.

В середине декабря Нико Баджио удивил петербуржцев и гостей города своим мастер-классом. Итальянский визажист рассказал, как сделать совершенный макияж для телевидения, и почему для образа зомби достаточно обычной косметички. Хотя мастер и подчеркнул, что создание грима – дело сложное и трудоемкое. "В этом смысле работа make-up artist’a проще работы киногримёра. – рассказывает итальянец. – Создавая макияж для модели, важно обрамить ее красоту, а для актрисы – выделить ее характер. Любой гримёр сможет выполнить работу make-up artist’a, но не наоборот". Впрочем, базовые навыки киномакияжа и грима доступны всем. К примеру, для создания образа зомби понадобятся: тональная основа, фиолетовые тени, нанесенные под глаза, мастика, разведенная в геле для волос, рваные бумажные салфетки и косметический силикон, маникюрные ножницы, черный карандаш и красная помада. Нико Баджио сделал из звезды сериала "Два отца и два сына" Максима Студеновского настоящего монстра при помощи декоративной косметики.

Фотограф: Ольга Ларцева Модель: Максим Студеновский


Особое внимание Нико Баджио обратил на безупречность макияжа, поскольку на телеэкране нет фотошопа, любое несовершенство кожи будет заметно. Именно поэтому визажисты работают как с мужчинами, так и с женщинами. Однако при работе с сильным полом на первый план выходит естественность. Принцип макияжа несложный: прайм, завивка ресниц, придание формы бровям и ее фиксация гелем, затем корректор и тональное средство. Далее макияж необходимо закрепить прозрачной пудрой, придать цвета ресницам. ВВ-пудра и бальзам для губ завершат образ.

 Фотограф:Ольга Ларцева Модель: Полина Сидихина

Кроме обучения киномакияжу итальянец поделился историей своего успеха: "После окончания школы изящных искусств, я работал сценографом в кино в Риме, затем – костюмером и визажистом в киноиндустрии в Милане, а после – визажистом на государственном итальянском канале RAI". Хотя Нико и отмечает, что сегодня в этой сфере очень высокая конкуренция. Если хотите узнать секрет совершенного макияжа, изучайте историю, считает итальянец: "Сходите в Эрмитаж, начните с великих мастеров света и тени – Рембрандта и Караваджо. Изучайте моду на мэйкап в разные эпохи по произведениям искусства".

Фотограф: Ольга Ларцева

Ранее мы писали, что визажист Карло Конкато поделился секретами создания идеального Extreme Beauty макияжа.

Фотографии: Ольга Ларцева

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Категории: Лента новостей Новости России

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