Видео: Две петербурженки помыли Медного всадника

Самому известному памятнику Петра Первого устроили помывку перед Днем города. В этом году конную скульптуру отмывали две девушки, победившие в специальной викторине.

Накануне Дня основания Санкт-Петербурга помыли Медного всадника. Конный памятник основателю Северной столицы отмывали две девушки, которые выиграли эту честь в викторине музея городской скульптуры.

План помывки прост. Сначала Петра I обливают водой. Затем покрывают слабощелочным шампунем. Состав смывают водой. Всего на душ для памятника уходит около 600 литров воды. Когда первый Император обсыхает, его покрывают защитным своем из воска. Как сообщает канал "Санкт-Петербург", процедуры мытья была отложена на полтора часа, так как сломался генератор.

Медного всадника всегда моют раз в год накануне Дня города. Раньше этим занимались чиновники, звезды культуры и спорта.

В эти выходные Северная стоилца празднует День основания или День города. В связи с этим запланировано много праздничных мероприятий. В том чисел и возложение цветов к Медному всаднику. Подробнее рассписании празднования можно узнать на Piter.tv: День города Санкт-Петербурга 2017: полная программа мероприятий

Для удобства отдыхающих подземка будет работать всю ночь. Также по Петербургу в День города запустят ночные автобусы, которые доставят пассажиров до метро.

Фото: Instagram / valentinlebed, museum_of_urban_sculpture

Видео: Instagram / larios_777