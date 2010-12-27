Сегодня метро в Петербурге продлит работу из-за Кубка Конфедераций

В ночь на 25 июня петербуржцы смогут не бежать к последнему поезду, а уехать на целый час позже. Однако некоторые станции все же будут закрыты.

Из-за игры на стадионе "Санкт-Петербург Арена", которая пройдет в рамках Кубка конфедераций между командами Новой Зеландии и Португалии, петербургская подземка продлит время работы всех станций, кроме "Спасской" и "Достоевской".

Вестибюли метро будут открыты до половины второго ночи, но вместо "Достоевской" будет работать "Владимирская", а вместо "Спасской" будут открыты "Сенная" и "Садовая". Помимо этого пассажиры метро смогут воспользоваться только одним вестибюлем на станциях "Ленинский проспект", "Проспект Ветеранов", "Площадь Ленина", "Московская", "Технологический институт", "Площадь Александра Невского". Кроме того, выйти со стороны канала Грибоедова из "Невского проспекта" будет нельзя уже с 23:00. Также петербургская подземка предупреждает, что дежурный челнок между "Адмиралтейской" и "Спортивной" ходить не будет.

Фото: mayaksbor.ru