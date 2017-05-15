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Сегодня Петербург может перейти на периодическое протапливание

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Энергетики не дают определенных комментариев, однако вероятность отключения тепла существует

Уже в понедельник, 15 мая 2017 года, Петербург может перейти на периодическое протапливание. На практике это означает, что продленный было из-за аномально холодной весны отопительный сезон может вскоре закончиться.

Несмотря на то что энергетики избегают давать точные прогнозы, начать понемногу отключать отопление в городе могут начать уже сегодня – правда, лишь в том случае, если погода не станет хуже, а температура воздуха сохранится на приемлемом уровне.

Напомним, в понедельник синоптики пообещали жителям Северной столицы некоторое похолодание и осадки – в городе пройдет дождь, температура воздуха упадет до 8–9 градусов тепла.

Видео: архив  

Теги: окончание отопительного сезона , отопительный сезон , петербург , прогноз погоды
Категории: Новости СПб

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