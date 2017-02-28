Сделано в Черногории : выставка семьи Флоренских
В тот момент, когда все вокруг доказывают, что-либо "русское", либо "современное", Флоренские делают "русское современное". И при этом очень русское и очень современное... Сегодня это не семья, а такая гуманитарная корпорация, которая погружается в новое и через некоторое время возвращается с какими-то невероятно богатыми трофеями.
Марат Гельман
СДЕЛАНО В ЧЕРНОГОРИИ : Выставка Александра, Ольги и Кати Флоренских в NameGallery
арт-гиды: Вячеслав Корнев и Вадим Климов
арт-операторы: Андрей Кузькин и Гера Парфиненко
авторская программа "АРТ-ЛИКБЕЗ" № 58
Санкт-Петербург, 27 февраля 2017