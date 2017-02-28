Сделано в Черногории : выставка семьи Флоренских

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В тот момент, когда все вокруг доказывают, что-либо "русское", либо "современное", Флоренские делают "русское современное". И при этом очень русское и очень современное... Сегодня это не семья, а такая гуманитарная корпорация, которая погружается в новое и через некоторое время возвращается с какими-то невероятно богатыми трофеями. Марат Гельман