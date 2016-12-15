Счетная палата обвиняет СПбГУ в неэффективной трате 553 млн рублей из федерального бюджета

В Санкт-Петербургском государственном университете выявили неэффективное использование средств федерального бюджета. Речь идет о 553,69 миллиона рублей.

Счетная палата провела проверку трат Санкт-Петербургского государственного университета. По мнению ведомства, в вузе неэффективно использовали 553,69 миллиона рублей в 2016 году. Из заключения регулятора следует, что были использованы ресурсы, на создание которых потратили средства федерального бюджета.

Ведомство уточняет все неэффективные проекты. 177,8 миллиона рублей направили на разработку проектной документации пяти объектов капитального строительства. 377,89 миллионов рублей пошли на приобретение медицинского оборудования. Оказалось, что купленные приборы не использовали около полутора лет, а срок гарантийного обслуживания истек уже в декабре 2016 года.

Также Счетная палата узнала, что в прошлом году СПбГУ не провел внутренний аудит. В результате ведомство отправило обращения в сам вуз, Совет Федерации, Госдуму и Генпрокуратуру РФ.

Фото: Instagram / rinka.jan