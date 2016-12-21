Петербуржцы в феврале заплатят за коммуналку на 4% больше из-за морозов

Средний размер суммы в квитанции за коммунальные услуги за январь вырос на 4,08% из-за похолодания и дополнительного сбора.

Неприятная новости для жителей Северной столицы. В феврале они получат платежки с выросшей суммой. Размер платежа в среднем вырос на 4,08%. Это произошло из-за похолоданий в начале месяца. Средняя температура в декабре 2016 года была -2,2 градуса. А в январе она понизилась до -3,6 градусов. Поэтому выросла плата за отопление. В среднем за прошлый месяц петербуржцы отдали по 4 350 рублей. А уже в феврале придется заплатить 4 527 рублей.

С нового года в сборы ЖКХ введен платеж за утилизацию твердых бытовых отходов. Из-за этого плата за один квадратный метр жилья выросла с 10,39 рубля до 11,08 рубля. В первом месяце этого года этот платеж насчитать не успели. Зато к февралю с этим вопросом уже разобрались.

Также в квитанциях изменили еще кое-что. Графа "содержание общего имущества" перешла в состав платы за содержание жилого помещения или жилищную услугу. В январских платежках этого начисления не было, а в феврале уже появится. Чиновники подсчитали, что за квартиру в 50-60 метров придется доплатить около 170 рублей.

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