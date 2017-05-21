Сборная России по хоккею выиграла бронзу, вырвав победу у Финляндии

Сборная России заняла третье место на чемпионате мира по хоккею. Команда обыграла финов в матче за бронзовые медали.

Сборная России подарила болельщикам повод для радости. Спортсмены обошли в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборную Финляндии. Итоговый счет - 5:3.

Сборная заявила свое желание победить с самого начала матча. Никита Гусев открыл счет. Затем Владимир Ткачев оформил вторую шайбу. Кстати, команда тогда играла в меньшинстве. Затем Гусев повторил свой успех и вырвал третье очко для сборной. В том же периоде Богдан Киселевич ловко увеличил разрыв.

Но финны не хотели проигрывать всухую. Поэтому Микко Рантанен сумел прорвать оборону и сократить отрыв.

В третьем периоде Финляндия ответила России двумя шайбами. Но уже на 49-ой минуте Никита Кучеров ответил им еще одной шайбой. Счет оказался окончательным - 5:3.

Россия стала бронзовым призером ЧМ по хоккею. Болельщики по всей стране радуются медалям почти также как золоту.

Видео: Instagram / mr_barcaman