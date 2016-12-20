Сбежавшую от родителей 16-летнюю девушку госпитализировали в Раухфуса

Сегодня вечером, 4 марта 2017 года в больницу имени Раухфуса госпитализировали 16-летнюю девушку, которая сбежала из-под домашнего ареста родителей босиком в гости к подруге

16-летняя девушка решила, что родительский указ ей — не закон. Вследствие этого она сбежала из-под домашнего ареста, спрыгнув из окна с высоты второго этажа и босиком направилась в гости к своей подруге.

Сообщается, что причиной побега стали нарушенные планы юной девушки на вечер субботы. Родители несовершеннолетней дочери заперли её дома, под домашний арест.

Девушка решила не отчаиваться. Она спрыгнула со второго этажа дома на Демьяна Бедного и направилась к подруге. Встреча все-таки состоялась, и девушка, вероятно, успела пожаловаться на домашний арест, но быстро почувствовала себя плохо. Подруга вызвала скорую.

Врачи осмотрели беглянку, диагностировали перелом позвоночника и доставили пострадавшую в больницу Раухфуса.



Видео: Piter.TV