Сбежавшего из колонии заключенного нашли в больнице Петербурга

Правоохранительные органы смогли найти и задержать заключенного Дениса Иулина, накануне сбежавшего из колонии в Борисовой Гриве. Мужчину нашли в одной из больниц Северной столицы.

Во вторник, 7 февраля, сотрудники отдела розыска УФСИН нашли сбежавшего из колонии заключенного. Правоохранители оценили имеющуюся у них информацию и провели розыск. Гражданин Белоруссии, который отбывает срок за кражу в колонии Ленобласти, прятался от полиции в одной из больниц Петербурга. Его задержали и скоро он вернется в колонию.

О пропаже 27-летнего Дениса Иулина стало известно около шести утра в понедельник, 6 февраля. Мужчину не обнаружили на месте во время подъема. По факту его исчезновения завели уголовное дело. Так что теперь заключенному придется отвечать за побег из места лишения свободы. В колонии-поселении проходит проверка, чтобы выяснить, как белорусу удалось провернуть это дело.

Кстати, оказалось, что побег мужчина совершил уже во второй раз. В тюрьму его отправили в мае прошлого года. По решению Ломоносовского районного суда преступнику предстояло пробыть в колонии два с половиной года. Первый побег он совершил в октябре того же года.