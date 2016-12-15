Сбербанк поддержал судостроителей Северо-Запада на МВМС-2017

Северо-Западный банк Сбербанка принял участие в Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

В среду, 28 июня, Северо-Западный банк Сбербанка подписал несколько важных соглашений о стратегическом сотрудничестве с крупнейшими региональными представителями судостроительной отрасли. В их число вошли ООО «Балтийский завод - Судостроение», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО «Концерн «НПО «Аврора» и АО «Концерн «Моринсис-Агат»

Одним из центральных событий дня стало подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с ООО «Балтийский завод - Судостроение».Сбербанк и ООО «Балтийский завод - Судостроение» подписали документ о долгосрочном взаимодействии, направленный на решение текущих и стратегических задач в целях развития предприятия и судостроительной отрасли в целом. Стороны оценили сегодняшний уровень и объем финансовых операций и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества.

В память об этом проекте, важном как для Балтийского завода, так и для всего Российского флота, Сбербанк впервые выпустил банковскую карту в категории gold с индивидуальным дизайном.