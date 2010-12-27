Сбербанк начал доставлять деньги с помощью дронов

Сбербанк нашел замену инкассаторам. Первая операция по перевозке денег с помощью дрона прошла успешно. Об этом на своей странице в Facebook 16 июня сообщил первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис.

Кажется, совсем скоро настанет тот день, когда дроны заменят инкассаторов Сбербанка. По данным "Фонтанки", 16 июня на своей странице в Facebook первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис сообщил об успешном проведении операции по перевозке денег дроном.

Как рассказывает топ-менеджер, в рамках пилотного проекта беспилотник осуществил реальную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 км/ч. Дрон беспрепятственно преодолел расстояние в 10 километров.



Лев Хасис сообщил, что испытания будут продолжаться О том, что Сбербанк задумался о доставке наличных дронами, в мае 2017 года заявлял его глава Герман Греф. Он уверял, что эта технология нацелена на использование «спецконтейнеров», которые запрограммированы «превращать наличность в обычную бумагу», если груз доставлен не по назначению.



Соцсети уже пестрят шутками и мемами о закупке клиентами Сбербанка дробовиков для отстрела беспилотников.