Савченко забросали яйцами в Николаеве

Во время общения с народом в депутата Верховной Рады Надежду Савченко полетели яйца

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко общалась с народом на улице на площади Николая Леонтовича в Николаеве в минувшие выходные.

Во время выступления из толпы послышались гневные выкрики, а затем в депутата полетели яйца. Сообщается, что зачинщиками беспорядков стали радикалы из партий "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус". Они заявили, что Надежда Савченко работает на Российскую власть.

Служителям правопорядка удалось остановить беспорядки через несколько минут.

В чети появилось видео беспорядков в Николаеве.

Видео: YouTube/Shipovnik Ua