Сарик Андреасян дал совет всем начинающим режиссерам

Создатель фильма "Землетрясение" рассказал нашему каналу, можно ли выжить молодым, начинающим режиссерам, которые хотят снимать хорошие и качественные фильмы, не ориентируясь на экономическую составляющую кинопроцесса.

Режиссер считает, что в самом понятии “кассовые сборы” уже скрывается один из главных основополагающих “китов” жизни проекта - люди. А именно зрители, которые придут на данный фильм, а их с самого начала нельзя упускать из виду, говорит режиссер. Ибо “для кого же тогда все создавалось”? Кино ведь и делается в какой-то мере, с целью отыскать среди тысяч - своих и своего. Поэтому, Сарик считает, что отметать напрочь из числа первостепенных пунктов информацию о кассовых сборах точно не стоит:

“Задача любого режиссера - это показать свой фильм максимальному количеству зрителей, которые будут на его стороне. Поэтому, в любом случае, кино должно быть, в хорошем смысле этого слова - зрительским. Мы знаем очень много фильмов, как мировых, так и российских, которые хорошие и их посмотрело очень много людей. Я думаю, все равно, чтобы получить свой первый фильм, режиссеру очень важно думать о зрителе. Ему очень важно понимать, кто придет на фильм, захочет ли продюсер вкладывать деньги в такое кино, а уже потом, когда у него есть определенное имя, он, наверное, может себе позволить сделать что-то другое, может, более социально значимое, более драматичное” - разъясняет режиссер.

Сценарист, продюсер и актер в одном лице также рассказал нам, что в его профессию, конечно же, можно прийти и через фестиваль. Начинающий умелец может сделать такое кино и таким образом, что взорвет фестивальную арену и по-утру уже проснется именитым профессионалом камеры и пера. Но опять же, и тут не стоит забывать, что и на таких съемках мало кто будет работать бесплатно:

“Чтобы снять такое кино - вам нужны деньги. Это очень сложно сделать, потому что вас будут спрашивать: А вернете ли вы, а сможете ли сделать бизнес план? То есть, невозможно предугадать это. Вы не можете предугадать настроение зрителя. Возможно, будет на улице очень холодно, и они просто не придут в кинотеатр. К сожалению, творчество - оно малопрогназируемо и вообще, в принципе, все искусство. У вас может быть хороший сценарий, который превратиться в плохой фильм. Или у вас может быть средний сценарий, который превратиться в очень хороший фильм. Все зависит от ваших талантов, а таланты, их невозможно заложить в банки, или их невозможно оставить под залог. То есть, это все, довольно-таки эфемерные понятия. Поэтому, мой совет - это, безусловно, думать про зрительское кино”.

Режиссер добавляет, что "зрительские фильмы" тоже очень различны: здесь может быть не только комедия, но и триллер, и ужасы, и фантастика. Но всегда надо помнить, что все заложено именно в идее. И если у вас есть какая-то потрясающая задумка, вы в любом случае найдете на нее и деньги, и продюсера. Но несмотря на все это, нельзя также забывать, что "один в поле не воин":

“Это очень большой коллективный труд. И вам нужно найти единомышленников. А мы живем в такой стране… Это условно там во Франции или в штатах человек может сделать свой первый фильм так, что это будет, например, Список Шиндлера. Это реально, да, но это другая индустрия. Ей сто лет и она совершенно по-другому существует. Я думаю, что в России, все-таки, нет возможности закончить вуз, тут же прийти к продюсеру и получить проект мечты” - подытоживает наш разговор Сарик Андреасян.

Видео: Piter.TV

Виталия Дубровская, Дарья Молчанова