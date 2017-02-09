Саратовские хулиганы прокатились по дороге на продуктовой тележке

В интернете появилось видео хулиганских заездов по городу Саратову

На популярном видеохостинге YouTube один из пользователей опубликовал две видеозаписи опасных забав Саратовской молодежи. Это его друзья, или просто он оказался случайным очевидцем данного заезда неизвестно.

Видеокадры датированы 8 февраля. Действие происходит или поздним вечером, или ночью. Автомобилей на дорогах мало, но все же они ездят по своим делам. И видимо по счастливой случайности, данный заезд закончился благополучно.

На кадрах данного видео можно наблюдать, как молодой человек, сидя в продуктовой тележке, которая привязана к автомобилю, начинает свой заезд сначала по стоянке, затем выезжает на проезжую часть и пересекает ее.

Такие "экстремальные" заезды очень опасны для жизни и здоровья, как самих "трюкачей", так и для других участников дорожного движения.

Видео: YouTube/ Никитушка Богатырь