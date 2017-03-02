На видео попало избиение врача "скорой" из Саратова

Недовольный работой медика местный житель ударил головой в лицо фельдшера "скорой", сломав ему нос.

В минувшую субботу, 25 февраля, в Саратове 33-летний мужчина избил около больницы 37-летней фельдшера "скорой помощи". Местный житель выразил недовольство работой сотрудника медучреждения, который в тот момент транспортировал 27-летнюю сожительницу нарушителя на носилках. На кадрах можно заметить, как разгневанный саратовец что-то рьяно доказывает врачу, а затем начинает применять силу. Как выяснилось, он ударил фельдшера головой в лицо, сломав таким образом ему нос. Незамедлительно коллеги оказали врачу первую помощь и констатировали у него травму головы.

В данный момент, правоохранители возбудили уголовное дело. Они выясняют все обстоятельства случившегося. Драчуна уже привлекли к административной ответственности. Также в ближайшем будущем будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемого.

Ранее мы сообщали, что пьяный петербуржец избил женщину-медика "скорой". Он набросился на фельдшера, когда та начала оказывать помощь его нетрезвому другу.



Видео: Youtube, Виталий Орлов