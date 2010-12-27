Сара Джессика Паркер порвала интернет шуткой про встречи с русским послом

Известная актриса опубликовала смешной коллаж, посвященный встречам Джеффа Сешнса с Сергеем Кисляком.

Истерия американских СМИ вокруг возможных встреч руководства США с российскими послами достигла апогея. Теперь над ней начинают шутить даже голливудские звезды и телеведущие. Так, острой шуткой на эту тему отметилась звезда сериалов и кино Сара Джессика Паркер. Девушка разместила в своем Instagram коллаж, подготовленный кем-то из ее фанатов. В нем Сара Джессика Паркер предстает в образе легендарной Керри Бредшоу из "Секса в большом городе". Журналистка, голодная до мужчин и любви, удивляется: "Почему этот русский посол встречается со всеми, кроме меня??? Разве такое возможно?".

Очевидно, что эта шутка посвящена "охотой на ведьм", а также журналисткими нападками на нового генпрокурора США Джеффа Сешнса. Напомним, что его обвиняют в незапланированной встрече с российским дипломатом Сергеем Кисляком во время президентской гонки. Ранее похожие обвинения звучали и в адрес других крупных деятелей из команды Трампа. Хотя сами по себе встречи с дипломатами других стран не являются противозаконными.