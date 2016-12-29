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Хостел Soul Kitchen из Петербурга стал лучшим хостелом в мире

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Престижная премия бюджетных гостиниц Hoscar признала российский хостел из Санкт-Петербурга одним из лучших в мире.

По итогам ежегодной всемирной туристической премии Hoscar петербургский хостел Soul Kitchen признан лучшим сразу по нескольким номинациям. По данным пресс-службы конкурса, жюри отметило "Кухню духа" как бюджетную гостиницу с "лучшими удобствами" и "лучшим персоналом". Итоги были подведены на основании данных портала Hostelworld, а также прямых отзывов посетителей хостелов. Всего для вынесения вердикта были проанализированы более 1 000 000 отзывов. 

Заметим, что хостел-победитель находится на набережной Мойки и пользуется прекрасной репутацией у туристов из России и зарубежья. На двух самых популярных порталов бронирования гостиниц его рейтинг варьируется от 4.3 до 4.5, а число позитивных отзывов заметно превышает объем негативных комментариев. Что касается руководства премии Hoscar, то они, в первую очередь, отметили чистоту, безопасность и качество обслуживания со стороны сотрудников хостела.

Фото: Booking.com
 
Видео: soulkitchenjunior
Теги: новости петербурга , новости спб , хостел soul kitchen , хостел из петербурга лучшим в мире
Категории: Новости СПб

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