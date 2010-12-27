Санкт-Петербург и Турин свяжет прямой авиационный рейс

В 2017 году компания S7 Airlines запустит прямой рейс между итальянским Турином и Санкт-Петербургом.

В итальянских СМИ появилось сообщение о новом прямом рейсе между Турином и Санкт-Петербургом, который должен появиться уже в этом году. Как пишет Torino.Mobilita, отечественная компания S7 Airlines достигла принципиальной договоренности с администрацией Torino Airport. Планируется, что первый рейс, который свяжет две культурные столицы, будет запущен 24 декабря 2017 года. После этого полеты между двумя городами будут осуществляться еженедельно, каждое воскресенье. Так, по данным СМИ, вылеты из Турина намечены на 9.00 по местному времени, а полету из Санкт-Петербурга "стартуют" в 6.40.

Рейс будут обслуживать самолеты Airbus 319 вместительностью 144 пассажира. Власти Турина считают, что новое направление привлечет в Италию русских поклонников "альпийских каникул". Кроме того, местные СМИ отмечают рост интереса к России у здешнего среднего класса. Ориентировочная стоимость билетов для эконом-класса - от 65 евро.