Самолеты в Турцию снова начнут летать из "Пулково"

Управляющая компания аэропорта "Пулково" представила расписание воздушной гавани на весенне-летний период 2017 года. Из Петербурга снова будут летать самолеты в Стамбул и Анталью.

В пятницу, 3 марта, "Воздушные Ворота Северной Столицы" показали новое расписание на весну и лето 2017 года. В этот период навигации появится новые рейсы, а также возобновятся ранее отмененные.

Основной перевозчик петербургской воздушной гавани в предстоящем сезоне восстанавливают регулярные рейсы по турецкому направлению в Стамбул и Анталью. Также увеличится число полетов в Барселону, Бургас, Варну, Вену, Мюнхен, Рим и другие европейские города. Появятся и новые чартерные рейсы в Черногорию и Чехию.

С 1 июня возобновятся открытые в 2016 году полеты в Шанхай, Загреб, Белград. Появятся традиционные сезонные рейсы в Грецию, Сеул, Брюссель и другие. Увеличится число лайнеров до Амстердама, Хельсинки. Также для петербуржцев откроются полеты в Самару и Минеральные воды, Брянск, Калининград, Волгоград, Воронеж и Казань. Увеличится число направления как внутренних, так и зарубежных.