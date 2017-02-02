В Ростове из-за трещины в стекле экстренно сел самолет, летевший в Петербург

Рейс из Симферополя в Северную столицу совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону. Причиной посадки стала трещина в лобовом стекле лайнера.

Авиалайнер, летевший из Симферополя в Петербург, приземлился в Ростове-на-Дону. Экипаж решил совершить вынужденную посадку из-за проблем с лобовым стеклом – в нем появилась трещина. По правилам такая ситуация требует срочной посадки. Почему на стекле появился дефект пока не известно. В Ростове лайнер оказался в 15.10 в четверг, 2 февраля.

Так как самолет оказался негодным для перемещения, всех пассажиров отправят в пункт назначения на других рейсах. Авикомпания решает, что делать с поврежденным лайнером.

Рейс FV6891 совершала авиакомпания "Россия". В Северной столице воздушное судно должно было сесть в 16.45 по московскому времени.

Во вторник самолет до Петербурга совершил экстренную посадку в Воронеже из-за инфаркта пассажирки. Лайнер летел в Северную столицу из Ростова-на-Дону. Неожиданно в полете женщине стало плохо. Капитан принял решение сесть в ближайшем аэропорту. Пострадавшую встречала реанимация. Пассажирка почувствовала себя лучше и хотела продолжить полет, но врачи отправили ее в больницу.

Видео: Youtube / Данил Ш