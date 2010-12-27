Пассажирам предложили забрать багаж и воспользоваться другими рейсами.

Самолет компании «ЮТэйр» не смог вылететь из Петербурга в Москву, а пассажиров попросили покинуть борт. Предположительно, это случилось из-за технических неполадок.

Рейс должен был состояться сегодня, 10 июня, в 10:20. Лайнер уже успел выйти на взлетную полосу и разогнаться, однако затем остановился. Причиной могли стать закрылки самолета, которые не успели раскрыться, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Самолет вернулся к аэропорту, пассажирам предложили забрать багаж и лететь другими рейсами. В настоящее время на онлайн-табло Пулково указано, что вылет назначен на 15:00.

Фото: tourinfo.ru