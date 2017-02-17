В "Пулково" погрузчик врезался в турбину самолета с пассажирами на борту

В петербургском аэропорту погрузчик с багажом врезался в турбину самолета, в котором уже сидели пассажиры. Всех пересадили на вспомогательный борт.

В пятницу, 17 февраля, в аэропорту Северной столицы произошло ЧП с самолетом. В первой половине дня в полет собирался рейс FV6565 до Сочи. В Airbus 319 уже усадили пассажиров, в грузовое отделение самолета продолжали складывать багаж.

По словам очевидцев, подвозившее к самолету багаж транспортное средство неожиданно въехало в турбину самолета. В результате на корпусе лайнера обнаружили повреждение.

Всех пассажиров пересадили на вспомогательный борт. Вместо запланированного времени (13.30) пассажиров отправили спустя час. Инцидент "Фонтанке" подтвердили в авиакомпании "Россия".

Причины инцидента не уточняются. После отправки пассажиров другим бортом. Поврежденный воздушный корабль отправят на ремонт.

На прошлой неделе стало известно, что пассажиры признали "Пулково" лучшим аэропортом России. Эксперты премии "Воздушные ворота России" отдали петербургскому аэропорту только третье место. Но за "Пулково" проголосовало больше всего зрителей.