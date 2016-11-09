Самолет НАТО в районе Курил опасно сблизился с российским пассажирским лайнером

Маленький пассажирский самолет "Бомбардье" летел с Сахалина

Минувшей ночью в районе островов Курильской гряды неустановленный самолет (известно только, что он принадлежит одной из стран НАТО) опасно сблизился с российским пассажирским лайнером, который летел с Сахалина.

«Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка шести тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли», — прокомментировал источник в силовых структурах информагентству "Интерфакс".

Как сообщается, экипаж российского самолета, который заметил, что воздушный коридор пассажирского Bombardier пересекает неустановленный самолет, был вынужден резко снизиться, чтобы избежать вероятного столкновения.

Официальных комментариев по этому поводу до сих пор не поступало.

Видео: youtube