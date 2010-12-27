Самойлова назвала Евровидение в Киеве скучным

Юлия Самойлова составила окончательное впечатление о конкурсе «Евровидение-2017»

Россиянке Юлии Самойловой, отстраненной Киевом от участия в «Евровидении-2017» не запомнилась по-настоящему ни одна исполненная там композиция.Об этом сообщает издание "RT". Юлия отметила, что ей понравилась исполнители из Румынии и Португалии.

В целом, по словам певицы, конкурс прошел "очень ровно и даже скучно". Юлия также призналась, что для нее большая честь была выступать 9 Мая в Крыму. Победу на "Евровидении" 27-летнего португальского певца Сальвадора Собрала Юлия Самойлова считает бесспорной.

Напомним, Юлия Самойлова должна была представить Россию на конкурсе «Евровидение-2017». В последний момент СБУ отказалась допустить въезд певицы на территорию страны, из-за чего Юлия Самойлова была отстранена от участия.

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