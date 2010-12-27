Самый древний смайлик в мире найден на раскопках в Турции

В турецкой провинции Газиантеп археологи обнаружили кувшин с изображенным на нем смайликом.

Группа турецких и итальянских археологов обнаружила кувшин с самым древним графическим изображением – смайликом. Восстановив из осколков древний сосуд, найденный в городе Каркамыш, исследователи увидели на нем схематичное изображение улыбающегося лица, в точности повторяющее один из самых распространенных современных символов. Неизвестно, зачем мастер нанес на кувшин изображение, которое в современном мире называют смайликом. Раскопки проходили в городе Каркамыш в юго-восточной провинции Газиантеп.