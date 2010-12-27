Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Самый древний смайлик в мире найден на раскопках в Турции
Вчера, 22:59
0
Sheker
146

Самый древний смайлик в мире найден на раскопках в Турции

0
 
 

В турецкой провинции Газиантеп археологи обнаружили кувшин с изображенным на нем смайликом.

Группа турецких и итальянских археологов обнаружила кувшин с самым древним графическим изображением – смайликом. Восстановив из осколков древний сосуд, найденный в городе Каркамыш, исследователи увидели на нем схематичное изображение улыбающегося лица, в точности повторяющее один из самых распространенных современных символов. Неизвестно, зачем мастер нанес на кувшин изображение, которое в современном мире называют смайликом. Раскопки проходили в городе Каркамыш в юго-восточной провинции Газиантеп.

Теги:
Категории: Мировые новости Лента новостей

Оставить комментарий

Загрузка...
5