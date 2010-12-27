Санкт-Петербург испытает первым самый длинный автобус в России

В Петербурге появится 19 метровый автобус, который сможет перевозить 170 пассажиров одновременно.

Пресс-служба ГУП "Пассажиравтотранс" сообщает, что Петербург пройдет испытание новинки ЛиАЗ-621365,выпущенный Ликинским автозаводом, первым. Салон автобуса протяженностью 19 метров вмещает в себя 47 сидячих мест. Это на 9 мест больше, чем у других автобусов такого же класса.

Установлено, автобус может провезти 170 пасажиров. Стоит отметить, что пол у транспортного средства низкий, оборудованный аппарелью для маломобильных пассажиров, а также имеется кондиционер. Пассажиры смогут оставить свои отзывы о новинке. Для этого придется заполнить форму обратной связи на сайте перевозчика.

Уже известен путь по которому будет следовать новинка: "Хасанская ул. – станция метро "Василеостровская", а маршрут автобуса № 24.

Фото: официальный сайт ГАЗ