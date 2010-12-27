Самая полная модель показала очень пикантное фото в нижнем белье

В Сети появилось откровенное фото самой полной модели в мире

Американская модель Тесс Холлидей взорвала сети провокационным фото в нижнем белье. Модель весит 155 кг и активно пропагандирует бодипозитив и абсолютно не комплексует по поводу своего внешнего вида. На кадре девушка любуется прекрасным видом с балкона. Фото получило более 60 тысяч лайков.



Стоит отметить, что за обладательницей 60-го размера одежды в Instagram следят миллионы пользователей. Много возмущений выразили российские читатели, не разделяющие взглядов американцев на такие стандарты красоты.

Однако 32-летняя модель не стесняется показывать свою фигуру перед зрителями и имеет много сторонников такого позитивного отношения к лишнему весу.









Фото:

Instagram: tessholliday

