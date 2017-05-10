Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 8:56
0
Moulin_
196
Код вставки плеера

Салют в День победы спровоцировал транспортный коллапс в Петербурге

0
 
 

Несколько улиц стояли в мертвых пробках во время запуска фейерверка

Накануне вечером, в День празднования победы в Великой отечественной войне, во время вечернего салюта в Петербурге возник транспортный коллапс.

Чуть больше чем за полчаса, с 21:26 до 22:03, сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал несколько крупных заторов:

  • Невский проспект, Дворцовая площадь, Дворцовый мост, Биржевая площадь, Биржевой мост, Мытнинская набережная, от канала Грибоедова до Кронверкской набережной (2,5 км), загруженность Невского к Дворцовой площади — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного;
  • Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Австрийской площади до Сенной площади (4,5 км);
  • Аптекарская набережная, Петроградская набережная, Петровская набережная, от улицы Профессора Попова до Каменноостровского проспекта (2,9 км);
  • Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, от Сенной площади до Дворцовой набережной (2,9 км);
  • самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю – Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Австрийской площади до Сенной площади (4,5 км).
  • Ждановская набережная, проспект Добролюбова, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, от Ждановской улицы до Петроградской набережной (3,2 км).

Видео: инстаграм 

Теги: 9 мая , автомобильные пробки , девятое мая , день победы , петербург , пробки , салют
Категории: ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5