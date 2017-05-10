Салют в День победы спровоцировал транспортный коллапс в Петербурге

Несколько улиц стояли в мертвых пробках во время запуска фейерверка

Накануне вечером, в День празднования победы в Великой отечественной войне, во время вечернего салюта в Петербурге возник транспортный коллапс.

Чуть больше чем за полчаса, с 21:26 до 22:03, сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал несколько крупных заторов:



Невский проспект, Дворцовая площадь, Дворцовый мост, Биржевая площадь, Биржевой мост, Мытнинская набережная, от канала Грибоедова до Кронверкской набережной (2,5 км), загруженность Невского к Дворцовой площади — 7 баллов, что на 3 балла выше обычного;

Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Австрийской площади до Сенной площади (4,5 км);

Аптекарская набережная, Петроградская набережная, Петровская набережная, от улицы Профессора Попова до Каменноостровского проспекта (2,9 км);

Садовая улица, набережная Лебяжьей канавки, от Сенной площади до Дворцовой набережной (2,9 км);

самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю – Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, Садовая улица, от Австрийской площади до Сенной площади (4,5 км). Ждановская набережная, проспект Добролюбова, Кронверкская набережная, улица Куйбышева, от Ждановской улицы до Петроградской набережной (3,2 км).

Видео: инстаграм