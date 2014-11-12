Сайт "Миротворец" объявил войну российским панкам: список "забаненных"

Ряд российских панк- и рок-музыкантов пополнил "черный список" сайта "Миротворец".

Украинский сайт "охотников за головами" под нелогичным названием "Миротворец" продолжает войну с артистами из России. На этой неделе список "врагов Украины" пополнился сразу несколькими представителями отечественной рок-сцены. Как сообщает "Национальная служба новостей", в базу "Миротворца" добавили музыкантов группы "НАИВ", коллективов The Matrixx и "Пурген". Все они оказались на экстремистском сайте за выступление на фестивале "НАШЕствие", где проводилась активная воспитательно-патриотическая работа. Отметим, что в большинстве случаев "Миротворец" отметил конкретных музыкантов из этих групп: например, Вадима Рытухина и Руслана Гвоздева, Александра Иванова и Дмитрия Хакимова.

Кроме того, на "Миротворец" попали музыканты группы "СЛОТ": вокалиста Дарья Ставрович и гитарист Сергей Боголюбский. Их "забанили" за выступление на территории Крыма еще в 2015 году.

Фото: Александр Иванов, ВКонтакте