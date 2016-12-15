Садовая почти стоит из-за дорожных работ

В понедельник, 3 июля, Садовая улица встала в серьезной пробке. Причиной стал дорожный ремонт, который значительно граничил проезд автомобилям.

Неприятностью для водителей обернулся ремонт Садовой улицы. В понедельник, 3 июля, улица в центре Петербурга встала в серьезной пробке. На магистрали и раньше были проблемы с движением. Но на этой неделе там начались дорожные работы. Сейчас скорость потока между Невским проспектом и Сенной площадью составляет всего 5 километров в час. Также заторы на прилегающих улицах: Гороховой улице и Апраксином переулке.

Ремонт на участке Садовой продлится до 16 июля. Ремонтируют дорожное полотно от Гороховой улицы до Невского проспекта. В некоторые дни ограничения коснуться даже перекрестков.

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