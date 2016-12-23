Тихвин стал библиотечной столицей Ленобласти

С 7 по 9 июня районный центр принимает у себя руководителей и специалистов библиотек Тихвина.

По данным "Конкретно.ру", в первый день участники посетят Шугозерское сельское поселение. На местной базе Досугового центра работает Библиотека семейного чтения. Здесь гости смогут посетить мастерскую по ткачеству, которая была создана при библиотеке в рамках проекта «Возрождение традиционного вепсского ремесла – ткачества», также гости осмотрят краеведческую экспозицию «Человек на родной земле», ИА все желающие смогут научиться вепсской кадрили.



Торжественное открытие пройдет 8 июля, в тихвинском Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова. На пленарном заседании «Библиотечная инноватика – как ресурс социокультурного развития региона» собравшиеся обсудят, как будут работать библиотеки в новых условиях динамичного мира.



Тихвинская Городская библиотека им. Я. И. Бередникова представит свой проект «Библиотечный дворик», в рамках которого в парке «Эрувиль-Сен-Клер» организовываются Летние читальные залы. Проект стал лидером в XIV Ленинградском областном ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «Лучший социально-культурный проект года». Еще одно нововведение - on-line книга «Тихвин – Иматра: 40 лет сотрудничества», рассказывающая о дружбе двух городов-побратимов.



В культурную программу входят посещение Успенского Богородичного мужского монастыря и Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея и мемориального Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова.