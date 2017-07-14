С помощью 3D принтера ученые создали искусственное сердце

Ученые продолжают разрабатывать искусственные органы на 3D принтере. Их новой разработкой стало мягкое силиконовое сердце.

По данным СМИ, ученым удалось разработать мягкое силиконовое сердце при помощи 3D принтера.



Ученые выяснили, что человеческое сердце не способно принять пластиковые или металлические механизмы, потому что те способны повредить ткань и кровь, за счет неестественного движения.



В отличие от человеческого, 3D сердце способно воспринимать те самые механизмы. Ученые расположили между желудочками воздушные пространства, которые создают имитацию насоса.



Тестируя напечатанное сердце, ученые сделали вывод, что на данный момент оно не может заменить живой орган. Проблема в том, что данный материал выдерживает всего лишь несколько тысяч ударов, а этого времени хватает лишь на полчаса исправной работы.



В будущем ученые планируют создать сердце, способное прослужить гораздо дольше.



Текст: Анастасия Рочина



Видео: YouTube/Sasha Fivago



