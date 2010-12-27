53-летний зацепер катался на поезде Москва-Петербург из-за сломанной машины

У жителя Московской области сломался автомобиль по дороге из столицы в Петербург. Тогда он решил доехать до города на Неве зацепившись за скоростной поезд.

Со скоростного поезда, следовавшего из Москвы в Петербург, сняли зацепера. Вполне взрослый мужчина попался полиции на железнодорожной станции Малая Вишера. 53-летний нарушитель путешествовал на сцепке вагонов пассажирского состава.

Пойманного экстремала отвезли в дежурную часть Новгородского линейного отдела МВД на транспорте. Тут удалось выяснить, что зацепер – житель Московской области. Как рассказал путешественник, он ехал в Петербург на своем автомобиле. На полпути железный конь его подвел и сломался. Мужчина неожиданно решил свою проблему. Он просто тайком пробрался на ближайший поезд до Северной столицы.

Мужчину вручили протокол об административном правонарушении. Полиция провела воспитательную беседу с нарушителем. Правоохранителям проводить такие лекции не впервой, вот только они, скорее всего, привыкли учить уму-разуму подростков, а не великовозрастных нарушителей.