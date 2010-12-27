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Гражданские муж и жена выпали с чердака дома на Народного Ополчения
Сегодня, 10:50
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Asyaromanenkova
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Гражданские муж и жена выпали с чердака дома на Народного Ополчения

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Женщина и ее гражданский муж при неизвестных обстоятельствах упали с чердака дома на проспекте Народного Ополчения и разбились насмерть.

Утром в четверг, 6 июля, около дома 10 на проспекте Народного Ополчения пешеходов ждало пугающее зрелище. Около восьми утра тут обнаружили тела мужчины и женщины. Пара гражданских супругов скончалась в результате падения с высоты.

Очевидцы рассказывают, что парочка забралась на чердак на уровне 25-ого этажа, откуда при неизвестных обстоятельствах сорвалась. В результате приземления они получили смертельные раны, несовместимые с жизнью.

Гражданские муж и жена выпали с чердака дома на Народного Ополчения

В девять утра уже были известны личности погибших. Ими оказались 37-летняя женщина и 34-летний мужчина, проживавшие в дома на улице Танкиста Хрустицкого. Пара не была официально зарегистрирована.

На месте работают правоохранительные органы. Выясняются обстоятельства загадочной смерти.

Гражданские муж и жена выпали с чердака дома на Народного Ополчения

Фото: Мегаполис

 

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Категории: Происшествия

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