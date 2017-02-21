С крыши дома на проспекте Стачек сняли семиклассницу

Девочка-подросток переживала травлю в школе

Накануне вечером в Петербурге благодаря встревоженным прохожим с крыши одного из домов на проспекте Стачек удалось снять девочку-подростка, которая, вероятно, планировала выпрыгнуть с крыши дома №200 по этому проспекту. Произошло это в понедельник, 20 февраля 2017 года, около пяти часов вечера.

Прохожие позвонили в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители убедили спуститься 13-летнюю девочку с крыши и поговорить. Тринадцатилетняя девочка-подросток рассказала, что в школе, с одноклассниками, у нее "сложные отношения" (вероятно, ребенок отвечал на таким образом поставленный вопрос полицейского).

Девочку спустили вниз и передали врачам «скорой помощи». Школьницу доставили в Детскую больницу №9.

Известно, что девочка-подросток живет в неполной семье, матери 36 лет, женщина не работает. Школьница ранее уходила из дома, но на учете в полиции не состоит.

Видео: архив