Кусок фасада едва не придавил прохожих на Вознесенском

Большой кусок штукатурки стены дома на Вознесенском проспекте упал на тротуар. По счастливой случайности под обломком фасада не оказался случайный прохожий.

Во вторник, 14 февраля, ближе к вечеру произошло ЧП на Вознесенском проспекте. На пешеходную зону около дома 31 на указанной улице упал фрагмент фасада. По словам очевидцев, на тротуар упал кусок лепнины. При этом размер отвалившегося куска свидетели оценивали почти в один квадратный метр.

Недалеко от места падения находится автобусная остановка. К счастью, не пострадали ни ожидающие общественный транспорт люди, ни случайные прохожие. Хотя в месте падения часто стоят пассажиры.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Они огородили опасный фасад защитной лентой. Сейчас с фасада сбивают фрагменты штукатурки, которые могут упасть вслед за первым куском.

Накануне очевидцы сообщили, что рабочие с кувалдами разбирают фасад дома 1901 года на Зверинской. Строители разбирали аттик на крыше, так как его признали аварийным.